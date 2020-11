Prelibatezze on the road: da Valerio e Barbara Marolo pollo cotto a legna e pizza fritta, specialità marsicane

Avezzano. Il pollo arrosto cotto al forno a legna e la pizza fritta ai cinque cereali sono piccole specialità della cucina marsicana. Entrambe le pietanze sono disponibili nei mercati marsicani grazie ai coniugi Valerio e Barbara Marolo e alla loro attività di ristorazione on the road. Oltre a ciò, poi, ci sono patate al forno o contorni come insalate e verdure perfetti per il vostro pasto. Questo, che sia previsto per orario pranzo o di cena sarà sicuramente tra i più appaganti.

L’offerta del mese è praticamente imperdibile: 1 pollo a sei euro, 2 polli a dieci euro.

Da quando siamo tornati in giro tra i mercati, la richiesta di pollo arrosto cotto a legna è aumentata. Ogni giorno i nostri amici e clienti ci chiedono questa offerta e oltre ai polli acquistano anche la pizza fritta che realizziamo in due maniera: classica oppure integrale ai cinque cereali

La pizza fritta, appunto, è tra le specialità di Marolo. Chiesta da grandi e piccini, sia per accompagnare un secondo piatto a tavola, che da stuzzicare passeggiando, come tante volte ci è capitato di vedere durante questi mesi. Spesso, infatti, chi l’acquista è perché vuole fare il classico “spuntino” di metà mattinata.

“Utilizziamo una farina ai cinque cereali e la condiamo con diversi prodotti, principalmente con salsicce e friarielli. Dall’anno scorso, invece, abbiamo aggiunto anche la farina di castagna, utilizzata in occasione dell’omonima festa a Civitella Roveto. E’ stata una scommessa vincente, visto i grandi complimenti ricevuti”

Oltre la scelta delle materie prime utilizzate, sempre di grande qualità, a dare maggiore valore alla pizza fritta è la sua digeribilità, aspetto che la differenza.

“E’ un prodotto particolare, ha un gusto diverso dalla classica pizza, è più digeribile, ricercata e sofisticata“.