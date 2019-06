Precipita in una scarpata da un’altezza di oltre sette metri, 76enne ricoverato in ospedale

Avezzano. È stato elitrasportato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto per oltre 7 metri in un dirupo. Si tratta di un uomo di 76 anni che oggi pomeriggio è precipitato da una scarpata a Rocca di Botte, nell’aquilano. G.S. è ricoverato all’ospedale di Avezzano dove è giunto con l’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava camminando a piedi quando la staccionata in legno alla quale si è appoggiato è ceduta lasciandolo cadere nel burrone sottostante. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. L’uomo, dopo i primi accertamenti, sembrerebbe non essere in pericolo di vita.