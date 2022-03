Pratiche sisma 2009, Natalini risponde alle accuse di Santilli: “atteggiamento oppositivo e provocatorio”

Celano. “Una tigre di carta con atteggiamento oppositivo provocatorio che, con attacchi personali, vuole coprire anni di colpevoli inadempienze. Non è a noi che deve rispondere ma a centinaia di cittadini che ancora sono fuori dalle loro abitazioni e a decine di imprese edili ed artigiani che non hanno lavorato ai cantieri celanesi della ricostruzione”. Questo il commento del Partito Democratico alle accuse lanciate da Settimio Santilli, nei confronti di Ermanno Natalini sulla questione relativa ai ritardi accumulati, dal Comune di Celano, nella ricostruzione post sisma 2009.

“Non ci interessano le risse”, prosegue Natalini, “non accettiamo lezioni da chi è chiamato a comparire davanti ai giudici e non ci faremo certamente trascinare nella polemica. Questa degli aggregati, replicano dal Pd, è una questione molto seria e il nostro obiettivo è quello di sbloccare una situazione che interessa direttamente i nostri concittadini. Ci saremmo aspettati una analisi compiuta nel merito del problema, magari una autocritica, oltre ad una esortazione ad unire le forze per dare un vero impulso ad accelerare l’iter delle pratiche della ricostruzione ferme da 13 anni, ma Santilli, goffamente, con insulti personali vuole nascondere le inadempienze delle giunte di centro destra al Comune di Celano. La dimostrazione che questa maggioranza non sta facendo il bene della città, continua il Partito Democratico, sta nel fatto che mentre si continuano a tenere fermi 70 milioni di euro, causando un danno economico non indifferente a imprese edili, artigiani e commercianti, oltre che a giovani disoccupati, loro, ad inizio anno, si sono aumentati gli stipendi del sindaco e della giunta offendendo così le famiglie vessate dalle tasse comunali che, è utile ricordare, sono le più alte d’Abruzzo”.

Inoltre, secondo Natalini “utilizzare i dipendenti comunali come scudo umano e scaricare responsabilità sull’Ufficio Speciale della ricostruzione, che, siamo sicuri, sarà disponibile ad offrire il supporto tecnico necessario, anche in termini di personale, è sintomo della grande difficoltà e della mancanza di idee della giunta comunale e del sindaco in primis. Già nelle prossime ore, evidenziano ancora dal Pd, torneremo ad incontrare i proprietari degli aggregati, unitamente ai tecnici e alle aziende edili ed artigiane coinvolte nella ricostruzione post sisma e, con loro, rafforzeremo la nostra proposta di dare l’impulso necessario e decisivo a sbloccare questa situazione che perdura, colpevolmente, da troppo tempo. Il Partito Democratico a ogni livello, conclude la nota, è impegnato a dare nuovamente un governo stabile alla Regione Abruzzo, una giunta comunale solida a L’Aquila con Stefania Pezzopane, che ringraziamo ancora per la sua costante presenza a Celano e per la dedizione al territorio e una nuova stagione, di rinascita sociale ed economica, alla nostra Città”.