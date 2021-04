Pratiche edilizie veloci al Comune di Avezzano: gli archivi si potranno consultare online

Avezzano. Il Comune di Avezzano al fine di permettere un più agevole accesso agli atti inerenti le pratiche edilizie depositate negli archivi ha attivato delle apposite sezioni sul sito istituzionale.

Nello specifico potranno essere visionate e consultate direttamente dal portale il rilievo aereo di parte del territorio comunale effettuato nell’ottobre del 1958, gli elaborati del programma di Fabbricazione approvato con delibera di consiglio comunale 44 del 12.12.1959, gli elenchi dei pareri delle commissioni edilizie dal 1916 al 1989 e la delibera di consiglio comunale 66/2005 inerente l’individuazione del centro abitato del capoluogo e delle frazioni e i relativi allegati.

L’elenco dei pareri delle commissioni edilizie, organizzato per ordine alfabetico ai soggetti cui è stata rilasciato espresso parere da parte della Commissione Edilizia, permette, tramite il numero collocato a fianco del nome, di individuare, da parte degli uffici, la posizione della pratica nell’archivio comunale.

Pertanto per tutte le istanze di accesso agli atti inerenti immobili realizzati tra il 1916 ed il 1989 è necessario indicare, in carenza di chiari riferimenti al titolo abilitativo edilizio ( licenza.. concessione..), almeno il soggetto cui è stato dato il parere da parte della Commissione Edilizia con il relativo numero collocato al suo fianco estrapolandoli dagli elenchi allegati e facilmente consultabili. Sono allegati anche tutti i riferimento per individuare interventi degli I.A.C.P:

In carenza di chiari riferimento al titolo abilitativo edilizio (licenza, concessione ….) inerente la pratica cui si vuole accedere o al soggetto e relativo numero di riferimento che rimanda al relativo verbale della commissione edilizia, come desumibile dai suddetti elenchi, l’istanza verrà rigettata in quanto non riconducibile ad alcun fascicolo dell’archivio storico.

La delibera di C.C. n. 66/2005 permette di individuare gli ambiti del capoluogo e delle frazioni per le quali la legittimità urbanistica deve essere attestata a partire dall’entrata in vigore della L: n. 1150/1942

Esternamente a tali ambiti la legittimità degli immobili deve essere comunque attestata a partire dal 12 dicembre 1959, data di entrata in vigore del Programma di Fabbricazione e allegato Regolamento Edilizio che prescriveva la licenza per interventi edili in tutto il territorio comunale.

Si richiama che per l’accesso agli atti è necessario procedere al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 10,00 ed al versamento del costo di riproduzione (previa verifica delle copie da ritirare) come fissati dalla Delibera di G.C. n. 233/2018.

Il versamento può essere effettuato preferenzialmente tramite versamento al C/C bancario intestato al Comune IBAN: IT77H0103040443000003558532, o, in alternativa, mediante pagamento POS presso la Sede del Servizio Urbanistica