Pranzo di ferragosto a base di pesce con le linguine all’astice: la ricetta della pescheria Oceania

Avezzano. Con il ferragosto alle porte, quale migliore occasione per concedersi un pranzo a base di pesce? Potrebbe essere l’occasione giusta per provare una ricetta diversa, più ricercata ma, al tempo stesso, accessibile a chiunque oltre che adatta a tutti i gusti: parliamo delle linguine all’astice. Si tratta di un crostaceo molto simile all’aragosta ed è di gran lunga il più grosso presente nel Mediterraneo. Può raggiungere dimensioni superiori a 60 cm ed un peso di 6 kg, nella media si trovano quelli di 30-40 cm. Per via della sua grandezza è anche detto leone di mare.

L’astice è una peculiarità della pescheria Oceania che, come tiene a precisare, non rifornisce alcun’altra attività del territorio. Per acquistare il pesce fresco di cui dispone, è necessario recarsi presso il suo negozio in via America 13. Solo qui lo si può trovare.

Prendiamo l’astice e facciamolo a pezzi. Lasciamolo soffriggere con aglio e olio extravergine di oliva. Poi aggiungiamo pomodorini, preferibilmente ciliegini. A questo punto passiamo alla pasta, cioè le linguine. Lasciamole cuocere 3/4 minuti in meno del tempo cottura previsto di modo da poterle ripassare nel sughetto già pronto per insaporirle ulteriormente

L’astice è un pesce molto saporito, per cui il consiglio è quello di non abbondare con spezie o altri odori che potrebbero coprirne il sapore. Il piatto non è complesso da preparare, è semplice e facile da portare in tavola. Basta seguire i passaggi di cui sopra e sicuramente si avrà un buon risultato. Alla pescheria Oceania, inoltre, in questi giorni il prezzo è anche molto conveniente. Un’ottima idea per trascorrere il pranzo di ferragosto davanti a un delizioso piatto di pesce.

Si tratta di un piatto molto nutriente ma anche molto elegante nel modo in cui si presenta. Rispecchia i sapori e i colori della cucina mediterranea, oltre a portare in tavola una tradizione culinaria di lungo corso. Le linguine all’astice sono un primo piatto perfetto per celebrare un’occasione speciale, magari accompagnandole con un bicchiere di vino bianco o di bollicine

Per info e contatti:

Pagina Facebook ufficiale: Pescheria Oceania

(#advertising)