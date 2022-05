Pranzi e cene dai sapori internazionali chiamano? Happy Wok risponde

Se sei un lavoratore alla ricerca di pasti veloci per godere al meglio della tua pausa pranzo, se vuoi celebrare in un ristorante che accontenti i gusti di tutti un evento speciale, se sei un intenditore e ti piace testare i sapori delle cucine di tutto il mondo o semplicemente se sei una persona che ama andare spesso a pranzo o a cena fuori per trascorrere del tempo in compagnia di amici e buoni piatti, sappiamo qual è il posto giusto per te.

Il ristorante Happy Wok, a Cappelle dei Marsi, da anni rappresenta un punto di riferimento nella realtà locale per la cucina internazionale e anche per i prodotti ittici di prima qualità in seguito all’apertura della pescheria all’interno dei suoi locali. È infatti possibile godere di pranzi o cene a base di prodotti ittici freschi di giornata, nonché scegliere dal ricco bancone quelli che si preferiscono, acquistarli e portarli a casa già pronti o da cucinare.

Il locale marsicano, che vuole rappresentare una nuova frontiera della cucina nella Marsica, grazie alla varietà che offre sia dal punto di vista dei sapori (si passa da quelli mediterranei a quelli orientali) che di esperienza e proposta culinaria (ristorante, gastronomia e pescheria) ha un denominatore comune alla base: un mix di freschezza, qualità, passione e professionalità.

In ogni settore, infatti, c’è dietro il lavoro di uno staff esperto con alle spalle anni di esperienza e formazione, capace di valorizzare le materie prime a km 0 che vengono rese protagoniste in ogni pasto. I prodotti ittici, in particolar modo, direttamente dalle barche dei fornitori di fiducia vengono portate sul bancone pronte per essere assaporate nel pieno della loro freschezza.

Insomma, Happy Wok è una garanzia di bontà, genuinità e sicurezza alimentare. Cosa aspetti?