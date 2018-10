Potenziare territorio sulle associazioni di migranti, dall’idea al progetto: sabato incontro ad Avezzano

Avezzano. Nel mese di Aprile 2018 ha preso il via il progetto “Assomigranti per l’Abruzzo” volto a potenziare il protagonismo e la partecipazione attiva delle associazioni di migranti, cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) e realizzato dalla Regione Abruzzo in partenariato con la Cooperativa Lo Spazio delle Idee (capofila), il Centro Studi e Ricerche IDOS, Associazione Iris, Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione CIM Onlus, Associazione ADDRESS e Synergasia Cooperativa sociale Onlus.

Sabato si svolgerà un corso, presso l’aula didattica del seminariato vescovile, erogato da alcuni partner del progetto. I contenuti presentati spaziano dall’importanza di una comunicazione efficace per promuovere un progetto e un’iniziativa della propria associazione, conoscenza di bandi ed iniziative regionali, nazionali ed europee che permettano all’associazionismo di migranti presenti sul territorio di svolgere un ruolo-ponte con i propri paesi d’origine.

Seguiranno nel pomeriggio interventi su come costituirsi in associazionismo o altre forme aggregate e attività laboratoriali per potenziare la rete e i servizi del territorio e condividere proposte al fine di riportare eventuali suggerimenti a livello regionale. Tutte le attività saranno supportate dalla presenza di Tutor d’aula e mediatori culturali dell‘Associazione Culturale IRIS. A tutti i partecipanti sarà offerto un coffee break e light lunch e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail assomigranti.abruzzo@lospaziodelleidee.org o sulla pagina Facebook: Assomigranti per l’Abruzzo.