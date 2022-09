Poste italiane, importanti innovazioni per quattro uffici postali marsicani

Avezzano. Importanti novità per gli uffici postali di Balsorano, Civitella Roveto, Luco nei Marsi e Magliano de’ Marsi, dove in questi giorni sono stati attivati i nuovi gestori delle attese “light”.

Si tratta di innovativi totem touch screen che consentono di gestire al meglio i flussi di clientela, riducendo i tempi di erogazione dei servizi offerti. Il nuovo apparecchio, infatti, permette di selezionare l’operazione desiderata, di leggere le carte elettroniche per una più rapida scelta dei servizi, ma anche di gestire le prenotazioni del turno effettuate da remoto attraverso l’app “Ufficio Postale” oppure il sito poste.it. Un display riepilogativo collocato nella sala al pubblico aggiornerà i clienti in tempo reale sul numero servito in quel momento e l’indicazione dello sportello per effettuare l’operazione.

Nei prossimi giorni, il servizio sarà installato anche nell’ufficio postale di Avezzano 1 (piazza Matteotti). Ad Avezzano, è possibile prenotare da remoto il proprio turno allo sportello anche negli uffici postali di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Guglielmo Marconi e via America.

Con le ultime installazioni, tra il modello standard e quello “light”, salgono a 33 gli uffici postali della provincia dell’Aquila dotati del gestore delle attese. Nella Marsica, la funzionalità è abilitata anche a Capistrello, Carsoli, Celano, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Tagliacozzo e Trasacco.

Gli uffici postali di Balsorano, Civitella Roveto, Luco nei Marsi e Magliano de’ Marsi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.