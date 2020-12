Post De Cesare contro il Papa, Di Pangrazio: frasi offensive per noi cattolici, mi aspetto delle scuse

Avezzano. Anche il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, interviene sulla polemica del post dell’assessore comunale, Lorenzo De Cesare, su Papa Francesco. Dopo la netta posizione della diocesi dei Marsi e del centrodestra avezzanese che chiede le dimissioni dell’assessore, anche il sindaco di Avezzano commenta l’accaduto.

“Sono venuto ora a conoscenza delle parole scritte ieri dall’assessore Lorenzo De Cesare”, scrive il primo cittadino, “in un post che avrei preferito non leggere. Il senso di quelle frasi risulta offensivo per tutti noi cattolici. La coscienza religiosa e l’istituzione della Chiesa meritano la vicinanza spirituale di milioni di fedeli ed il rispetto di chi ha ruoli istituzionali. Tanto più ciò vale per il Santo Padre. Di Lorenzo ho sempre apprezzato le qualità professionali e la serietà: sono certo si tratti di righe formulate in un momento senz’altro non sereno”.

“Ritengo necessarie scuse formali ed immediate verso tutti, compreso il sottoscritto”, rimarca il sindaco, “in caso contrario sarò costretto a prendere provvedimenti. La nostra Amministrazione, senza alcuna eccezione, interpreta il suo ruolo nei termini di una vicinanza sincera, autentica e riconoscente al magistero della diocesi marsicana e della chiesa tutta”.