Possono tecnologia, cellule staminali e trapianti curare i giovani che vivono con il diabete? Specialisti a confronto ad Avezzano

Avezzano. Come possono affrontare i giovani il diabete? Se lo sono chiesto i responsabili dell’associazione Diabete&Vita Onlus che insieme al Lions club Avezzano hanno deciso di organizzare un momento di confronto domani, dalle 15 alle 18, nell’auditorium della biblioteca di via Cavalieri di Vittorio Veneto. L’evento, voluto in occasione della Giornata mondiale del diabete, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Federico Bertuzzi del Centro di Trapianti cellulari dell’ospedale Niguarda di Milano e Giuliana La Penna, del Centro di Diabetologia di Pescara, attualmente coordinatrice nazionale del gruppo di studio per la cura del Diabete tipo1. Parleranno di cellule staminali e trapianti di cellule pancreatiche, una vera luce in fondo al tunnel per tutti coloro che piu volte al giorno devono fare i conti con l’insulina.

La vita delle persone malate di diabete fin da giovani e che fanno inevitabilmente uso di insulina si può avvalere oggi di straordinarie tecnologie che danno la possibilità di sorvegliare in continuo la glicemia addirittura sullo schermo del proprio smartphone. I più esperti in questo modo riescono ad evitare i rischi conseguenti a valori troppo elevati o troppo bassi. Ma è necessaria una formazione continua dei pazienti che fruiscono di questi strumenti di cura.

“E’ come fare un corso di guida veloce per chi sa portare solo una 500. Ma ne vale la pena. Chi riesce a diventare esperto si libera finalmente di diete rigide e riesce a gestire in perfetta autonomia qualsiasi situazione problematica”. Usa questa metafora Vincenzo Paciotti, già primario del reparto diabetologia di Avezzano e attualmente consulente scientifico dell’Associazione Diabete&Vita insieme ad Antonella Zugaro che si occupa specificamente della cura del Diabete trattato con insulina nel Centro Diabetologico dell’Aquila e di Avezzano . Per questo è nato circa un anno fa, nell’ambito dell’Associazione Diabete&Vita , il Gruppo Microcosmo , costituito da diabetici fruitori ed esperti di microinfusori e sensori glicemici coordinati dal dott Matteo Marconi , dietista e lui stesso diabetico.

“Lo scopo della nostra associazione è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono con il diabete creando occasioni di incontro e di conoscenza. E’ il caso di questo importante Convegno che siamo riusciti ad organizzare anche grazie agli amici del Lions Club di Avezzano”, ha chiarito Giuseppe Morzilli presidente di Diabete&Vita, “da più di due anni collaboriamo felicemente con l’associazione Diabete&Vita. Nelle scuole, nelle piazze , negli incontri di educazione sanitaria. La lotta al diabete è una delle scopi statutari del Lions International. Per cui siamo particolarmente orgogliosi di aver collaborato ad organizzare questo straordinario incontro fra eccellenti professionisti ed eccellenti diabetici esperti”.