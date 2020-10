Positivo un bambino che frequenta la scuola primaria di Cerchio, il sindaco chiude l’Istituto

Cerchio. Chiuse in via preventiva la scuola per l’Infanzia e la scuola Primaria di Cerchio. Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, ha comunicato ieri al sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, la positività di un bambino che frequenta la scuola primaria del paese. Per questo Tedeschi, ha concordato con la Asl l’attivazione delle relative procedure e, dopo una riunione d’emergenza ha emesso l’ordinanza.

Sono state chiuse, in via precauzionale, la scuola per l’infanzia di viA Crispi, e la scuola primaria di via Lorenzini. Le due strutture scolastiche saranno chiuse da oggi fino al 25 compreso per permettere così all’amministrazione di provvedere alla sanificazione di tutti gli ambienti.