Positivi al Covid-19 in albergo a Campo Imperatore con diverse carenze, anche una terza persona ospite della struttura

Campo Imperatore. Ci è appena giunta in redazione notizia di una terza persona, in aggiunta alle due donne di Collarmele, trasferita in un albergo a Campo Imperatore dopo esser state accertate come positive al Covid-19. Si tratterebbe di un ragazzo, a tutela del quale si sono espressi oggi alcuni suoi amici: “Speriamo unicamente che le istituzioni non si dimentichino di loro – affermano – e che possano spostarli da lì il prima possibile, mancando adeguate condizioni”.

La situazione, come già riportato nelle scorse ore, per gli ospiti dell’albergo è molto delicata: alle persone “ospitate” nella struttura mancano anche le cose più basilari, quali termosifoni funzionanti, acqua, cibo e coperte.