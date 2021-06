Posate in legno nel McDonald’s di Avezzano, continua la campagna plastic free

Ridurre al minimo la plastica, migliorare il riciclo degli imballi e sviluppare nuove soluzioni sostenibili. Questi sono alcuni degli obiettivi che il McDonald’s di Avezzano ha incluso in un piano generale di rimozione della plastica nel proprio ristorante. Una campagna volta a sostenere l’ambiente, sensibilizzare le persone e dare un contributo positivo alla comunità.

Già dal 2018, il licenziatario Gaetano Miranda aveva messo in atto diverse norme per dare un taglio alla plastica monouso: no a tappi, cannucce, contenitori delle insalate e involucri per i gelati. Solo per fare un esempio: più di 1.200 tonnellate di plastica vengono risparmiate ogni anno grazie al nuovo design del contenitore McFlurry (in cartone con alette pieghevoli che fungono da tappo). Nel corso degli anni, altre sono state le novità inserite.

“Il progetto plastic free è da sempre rientrato tra le nostre priorità. Il programma era stato infatti avviato ancora prima dello scoppio della pandemia ma è poi rallentato in seguito alle limitate modalità di consumo che la zona rossa ci ha costretto ad adottare. L’uso esclusivo del drive, infatti, non ci ha permesso di sostituire alcuni oggetti in plastica che erano in via di definitiva eliminazione. Già prima della chiusura forzata avevamo tolto le posate di plastica per passare a quelle in legno. La nostra carta verrà a breve certificata come carta da riciclo e riciclata. Abbiamo, inoltre, iniziato con un importante processo di differenziata che porteremo avanti e che rafforzeremo nei prossimi mesi”, ha dichiarato Miranda.

Per portare a termine il progetto è importante sensibilizzare anche i clienti su questa tematica e il McDonald’s di Avezzano lo fa chiedendo loro di “differenziare il più possibile i rifiuti e non dispenderli nell’ambiente, soprattutto quelli che vengono erogati con il servizio d’asporto. La dispersione di carta o altri materiali è un argomento che ci tocca tutti e sul quale tutti dovrebbero avere un ruolo attivo. Abbiamo i secchi della differenziata anche fuori dal ristorante e chiediamo ai clienti di aiutarci a tenere la nostra città pulita”.

Entro il 2025, l’obiettivo di McDonald’s è quello di riciclare gli imballaggi destinati ai clienti nel 100% dei suoi ristoranti del mondo. Tra questi, il ristorante avezzanese che, ancor prima del lancio ufficiale della campagna a livello nazionale, aveva iniziato il suo percorso verso la salvaguardia del nostro pianeta.



