Rocca di Botte. Posa della prima pietra per la realizzazione della nuova struttura scolastica a Rocca di Botte. L’amministrazione comunale ha voluto ufficializzare l’avvio dei lavori con un vero e proprio evento che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, provinciali, e regionali. Ieri mattina il sindaco Fernando Marzolini ha accolto le autorità nell’area dove verrà realizzato il complesso scolastico che ospiterà tutti i ragazzi di Rocca di Botte.

Hanno preso parte alla cerimonia il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, il consigliere provinciale Alfonsino Scamolla, e il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro. Dopo un primo momento iniziale durante il quale il sindaco ha ringraziato i presenti e spiegato l’importanza di questa nuova infrastruttura per il paese si è passati alla benedizione della prima pietra da parte del vescovo Santoro e all’avvio ufficiale dei lavori con la partecipazione di una piccola studentessa della nuova scuola. L’edificio è stato finanziato per 600mila euro. Gli interventi partiranno da subito e andranno avanti per diversi mesi. La fine dei lavori è prevista per l’autunno inoltrato.