Porta a porta e vita notturna ad Avezzano, Forza Italia Giovani: restituito uno spaccato cittadino artificioso e menzognero

Avezzano. Sul servizio riguardante Avezzano andato in onda nella puntata di ieri di Porta a Porta, sono intervenuti il coordinatore di Forza Italia Giovani Provincia di L’Aquila, Nello Simonelli, e di Avezzano, Mattia Di Cesare.

“Si tratta di un servizio che getta un enorme discredito su Avezzano – afferma Simonelli -, narrante un problema esistente in ogni città d’Italia ma che da una immagine completamente distorta della nostra realtà. Come rappresentante di un movimento giovanile, devo riportare che trovo enormemente triste e menzognero il citare la gioventù avezzanese e la nostra realtà cittadina come degradata al punto da venir presa ad esempio negativo sulle reti nazionali. Non è una società perfetta, ma sicuramente non è il luogo di perdizione che qualcuno ha voluto mostrare: nel vedere il dipinto che ne dava ieri Porta a Porta sembrava Gotham City. Spero non sia un servizio creato ad hoc su richiesta di qualcuno che vuol mettere le mani sulla città”.

“Non ha senso – continua Di Cesare – parlare di Avezzano come di un luogo di tale degrado, Avezzano merita questa reclame negativa? Non credo. Sono cose che, ad oggi, accadono in ogni città d’Italia. Basterebbero educazione e buon senso, ma la città non è priva di sicurezza nè depravata come qualcuno ha voluto insinuare, per quanto debba essere condannato – in conclusione – l’abuso di alcool e droghe che purtroppo esiste.”.