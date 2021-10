Ponte di Halloween, intensificati i controlli sulle strade: denunciate 2 persone ubriache alla guida

Rocca di Mezzo. Intensificati i controlli sulle strade in occasione del weekend e del ponte di Ognissanti. I carabinieri della compagnia di Avezzano, agli ordini del capitano Luigi Strianese, sono impegnati soprattutto nelle aree in cui si attendono più turisti, per assicurare controlli e sicurezza sul territorio.

Ieri sera in un posto di blocco sull’Altopiano delle Rocche sono state multate due persone per guida in stato d’ebbrezza: avevano un livello di alcol nel sangue maggiore del doppio del consentito.

Si tratta di 53enne e di un 32enne. I carabinieri hanno ritirato la patente in entrambi i casi.

Sono due turisti.

I controlli andranno avanti per tutto il ponte di Halloween.