Poltrone relax e moda comoda: le offerte S.o.m. per il proprio benessere dentro e fuori casa

Poltrone studiate per garantire i più alti standard di comfort e qualità, scontate per chi rientra nel quadro dei servizi offerti dalla legge 104.

Sono disponibili in vari colori e sono l’ideale per guardare la tv o leggere un libro oppure semplicemente per passare del tempo in totale riposo. Sono i nuovi arredi in vendita da S.o.m. Officine Ortopediche, nella varie sedi che coprono tutto il territorio abruzzese.

Sono poltrone a marchio Spazio Relax, garanzia quindi dei più alti standard dell’artigianato Made in Italy.

POLTRONE RELAX/LIFT INDIPENDENTE A 2 MOTORI Si tratta di un meccanismo a 2 motori capace di generare il movimento autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo meccanismo attraverso una selezione indipendente dei due movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni di relax. Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm. Due sono le posizioni garantite:

Posizione TV o lettura in cui lo schienale resta in posizione perpendicolare alla seduta e la pediera si apre per garantire comodità alle gambe. Questa posizione è prevista anche con meccanismo ad 1 motore, grazie alla funzione anticipo pediera Posizione Total Relax che permette un relax totale raggiungendo la funzione letto con la completa apertura di schienale, seduta e poggiapiedi.

CALZATURE COMODE PER OGNI OCCASIONE

S.O.M. Officine Ortopediche offre per ogni stagione una vasta gamma di calzature, di diverse fasce di prezzi, su cui ci si può orientare anche grazie all’esperienza del personale del centro, dedicato proprio alla cura dei clienti che scelgono S.o.m. anche per acquistare scarpe comode e di qualità.

Tutte le marche offerte negli ampi spazi dei locali di S.o.m., Officine Ortopediche in via Roma ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, sono le più note e esclusive del settore: garantiscono ottima traspirazione del piede grazie all’impiego di materiali altamente innovativi e durevoli.

Le calzature sono per uomo, donna, bambino e una sezione è tutta dedicata allo sport.

Nel negozio si può approfittare anche di numerose offerte, sia sulla gamma di prodotti dedicati agli adulti ma anche ai più giovani e ai bambini.

Comfort per l’ufficio, per lo sport ma anche per quando si sta a casa.

Una vasta scelta è offerta anche per le pantofole, da sempre grandi alleate del relax e dei momenti di riposo.

http://somsrl.it/

Le nostre sedi:

Via Roma, 301/A

0863 – 34277

Viale Marconi, 268

085 – 451030

Via Strinella, 14

0862 – 21046

Via Milano, 8

0872 – 715606

Via Giulio Cesare, 88

0873 – 454319

