Poliziotto aggredito ad Avezzano, l’appello del Sap: occorre utilizzo Taser, ennesimo atto di violenza

Avezzano. “L’ennesimo atto di violenza nei confronti delle forze dell’ordine e l’ennesima occasione persa per l’utilizzo del Taser che non ci stancheremo mai di sottolineare è strumento a nostra tutela ma anche di chi delinque, perché non ci sarebbe stato nessun ferito ad Avezzano come in tante altre occasioni operative. Confidiamo nelle parole del nuovo capo della polizia, il prefetto Giannini, riguardo ad un iter che dovrebbe proseguire spedito, finalmente, verso una ufficializzazione dell’utilizzo del Taser, progetto che il dipartimento sta portando avanti con decisione. Non è più tempo di aspettare”.

Così il segretario generale del San, il sindacato autonomo di polizia, Stefano Paoloni, in merito alla aggressione avvenuta nel fine settimana ad Avezzano da parte di un giovane, arrestato poi dalla polizia, nei confronti di un agente che stava facendo un controllo anti-covid. Sull’aggressione raccontata da MarsicaLive, nei giorni scorsi, è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega al comune di Avezzano Tiziano Genovesi.

“Tolleranza zero per chi non rispetta le regole”, ha spiegato il salviniano, “è un gesto gravissimo, serve una inversione di marcia: subito potenziamento video sorveglianza”.