Poliziotti paparazzati di notte ad Avezzano senza mascherina. È polemica

Avezzano. È polemica ad Avezzano per una foto scattata in pieno centro a dei poliziotti locali sprovvisti di mascherina, proprio nel bel mezzo della fascia oraria 18:00-6:00, in cui vige l’obbligo di utilizzo della stessa.

Ad inviarci la segnalazione è stato un cittadino che, a suo dire, ha visto più volte il personale delle forze dell’ordine sprovvisto dei necessari dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) durante le ore serali, periodo nel quale, invece, dovrebbero essere utilizzate secondo quanto stabilito dall’ultimo decreto ministeriale. Decreto che dovrebbe vedere proprio le forze dell’ordine schierate in prima linea a dare il giusto esempio, per far sì che le norme di sicurezza vengano rispettate anche da tutti gli altri cittadini.