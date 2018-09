Poliziotti della stradale accusati di essere corrotti, due indagati dalla procura di Avezzano

Avezzano. Sono accusati di corruzione. Si tratta di due poliziotti della stradale di Avezzano finiti sotto indagini con l’accusa di corruzione. Tutto sarebbe partito da una denuncia che ha fatto scattare una serie di accertamenti da parte della procura di Avezzano a carico dei due esponenti della polizia marsicana. .

Sono state eseguite anche delle perquisizioni domiciliari su richiesta del sostituto procuratore di Avezzano Lara Seccacini, che coordina le indagini. Gli accertamenti sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia Stradale dell’Aquila che hanno portato a termine delle perquisizione per l’acquisizione di materiale in alcune abitazioni e sembr aanche in alcuni uffici.

Sulla tipologia di corruzione sono ancora in corso indagini a carico dei due esponenti della Polstrada di Avezzano la cui sede si trova al commissariato cittadino. Sulla questione c’è ovviamente la massima riservatezza e nei prossimi giorni potrebbero emergere dettagli sul caso.