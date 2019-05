Un comandante per due città, Luca Montanari da Avezzano si prepara a guidare anche Sulmona

Avezzano. Il comandante della polizia locale di Avezzano, Luca Montanari, potrebbe andare a dirigere anche il comando della polizia di Sulmona. L’accorpamento dei servizi dei Comuni, che negli ultimi anni ha caratterizzato l’attività dei piccoli Comuni, ora potrebbe unire anche due importanti città abruzzesi: Avezzano e Sulmona.

Le risorse per gli enti sono sempre meno e per questo bisogna organizzarsi e fare squadra. Tante realtà marsicane già lo fanno e presto anche città di rilievo potrebbero accordarsi. A Sulmona, infatti, è decaduto il comandante della polizia locale Leonardo Mercurio – come ricordato da Il Germe.

Il mancato rinnovo del contratto e la sua retrocessione a vice comandante fa palesare l’arrivo di un sostituto che potrebbe essere proprio Montanari. Un comandante per due città, importanti realtà abruzzesi, tra burocrazia e carenza di personale. L’ultima parola non è ancora arrivata ma la strada che Avezzano e Sulmona vogliono percorrere sembra essere proprio quella: un comandante per due.