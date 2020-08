Spacciava eroina, arrestato pregiudicato avezzanese

Avezzano. Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante e dell’Anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezano ha tratto in arresto G.A., 35enne avezzanese, persona conosciuta alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti di polizia nonché già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale, emesso dal Questore di L’Aquila nel 2013. Nel corso del servizio di controllo del territorio in una zona periferica della Città, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, il personale di pattuglia ha notato una autovettura in sosta con all’interno il noto pregiudicato, solitamente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, che stava cedendo della sostanza ad una persona, riconosciuta quale abituale assuntore di droga.

L’immediato intervento degli operatori ha consentito di bloccare sia l’acquirente che lo spacciatore e di rinvenire, addosso a G.A., oltre allo stupefacente ceduto, altre 9 dosi di eroina, già confezionate per la vendita per un totale di circa 3 grammi. Nel corso della perquisizione personale effettuata è stata altresì rinvenuta la somma di euro 150, probabile provento dall’attività di spaccio.I poliziotti, pertanto, hanno proceduto all’arresto di G.A., per spaccio di sostanze stupefacenti ed al sequestro della sostanza e della somma di denaro rinvenute.

L’uomo, al termine degli adempimenti di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione del Sost. Procuratore della Repubblica di Avezzano, Dr. Ugo Timpano.