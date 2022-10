Polizia controlla 6 autobus per gite scolastiche: diverse irregolarità, fermato uno dei mezzi in partenza

Avezzano. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha effettuato controlli ad alcuni autobus dedicati ai viaggi di istruzione in partenza da Pescina, San Benedetto ed Avezzano, su segnalazione degli istituti scolastici che hanno organizzato gli stessi viaggi, nell’ambito del protocollo di intesa siglato tra M.I.U.R. e Ministero dell’Interno.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano hanno controllato 6 autobus di diverse ditte che operano nel settore dell’autotrasporto: numerose sono state le irregolarità rilevate ed uno dei mezzi non è stato autorizzato ad effettuare il viaggio.

Sono state contestate 2 violazioni dell’art. 79/4 del codice della strada per inefficienza dei fanali e irregolarità degli estintori a bordo; 2 per violazione dell’art. 174/8 del codice della strada per inosservanza dei tempi di guida e riposo degli autisti e una violazione per le norme che regolano il rapporto di lavoro.

I controlli agli autobus utilizzati per le gite scolastiche continueranno, al fine di garantire la sicurezza degli studenti