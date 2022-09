Politiche, domani Forza Italia presenta i suoi candidati a Celano

Celano. Campagna elettorale in crescendo per Forza Italia che presenterà a Celano i suoi candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. L’appuntamento è domani, 20 settembre, alle 20 all’hotel Le Gole in via Sardellino 2.

“Per sottolineare l’interesse nei confronti della Marsica e delle istanze territoriali”, spiegano i candidati, “che possono essere risolte soltanto dagli azzurri che stanno battendo il territorio abruzzese in lungo e largo con tenacia e passione riscontrando, di giorno in giorno, una crescita importante dei consensi”.

Modera l’incontro Gabriele De Angelis, coordinatore provinciale di Forza Italia, con il marsicano Simone Angelosante, consigliere regionale e candidato alla Camera dei Deputati. Saranno presenti: Nazario Pagano, senatore e coordinatore regionale Forza Italia; Lorenzo Sospiri, presidente Consiglio regionale Abruzzo; Maria Luisa Ianni, capogruppo Forza Italia Comune de L’Aquila.