Politica a Carsoli: gli ex assessori De Luca e Mazzetti svelano i motivi delle loro dimissioni

Carsoli . “Abbiamo dopo una lunga e dolorosa riflessione deciso di dimetterci da Assessori all’interno della giunta comunale e riteniamo doveroso rendere esplicite all’opinione pubblica le ragioni che ci hanno motivato ad assumere questa posizione “. Con queste parole inizia il comunicato a firma dei consiglieri Mario Mazzetti e Rosa De Luca con il quale spiegano nei dettagli le motivazioni che li hanno indotti a rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore presso il Comune di Carsoli.

“Già alla fine della scorsa primavera – proseguono – dopo aver sollevato insieme al gruppo consiliare PD una lacerazione nel tessuto politico che aveva portato alla vittoria elettorale, per essere coerenti con il nostro senso di responsabilità, avevamo chiesto di poter sottoscrivere un patto di fine mendato su cui profondere le nostre energie.

Abbiamo presentato nel mese di giugno un documento a tutti i componenti della maggioranza con degli obiettivi di governo e di metodo amministrativo su cui basare un eventuale attività amministrativa condivisa.

Nel documento venivano fissati alcuni obiettivi urgenti, alcune valutazioni per assumere decisione sulla gestione di diversi servizi ma soprattutto veniva richiesto un diverso rapporto, che consentisse di avere una anticipata condivisione delle decisioni pubbliche.

Purtroppo dopo aver constato che tale impostazione veniva completamente disattesa, per una continua e irremovibile incapacità al dialogo,anche su questioni importanti come la gestione dell’inquinamento atmosferico, il rapporto con la istituzione scolastica, il bando per il campo sportivo e altro abbiamo dovuto prendere atto che non sussistevano più neanche le condizioni amministrative e di rapporto personale.

A seguito delle nostre ripetute sollecitazioni , nessuna presa di posizione è stata assunta dal Sindaco per sanare le scelte assurde da lei assunte senza condivisione in sede di Aciam ed in sede di Cam e sulla questione dell’inquinamento chimico atmosferico, pertanto anche il chiarimento politico richiesto dalla maggioranza in questi giorni ha costituito solo una farsa tesa a perdere tempo.

La decisione per noi non è stata semplice perché abbiamo messo al centro delle nostre iniziative sempre la responsabilità civica; l’abbiamo potuta però maturare in considerazioni delle seguenti riflessioni:

la nostra coerenza rispetto al mandato ricevuto dagli elettori è stata mantenuta perché le dimissioni le porgiamo solo dopo esserci assicurati che i macro obiettivi si sono conclusi :

ci riferiamo alla realizzazione della nuova scuola, al campo sportivo, alla caserma dei vigili del fuoco, alla vasca di laminazione, al servizio di asilo nido, ai lavori del centro di educazione ambientale,alla piattaforma ecologica, ai lavori di sistemazione dell’area industriale, alla pubblica illuminazione , all’inizio dei lavori per i pozzi per il servizio idrico, al nuovo depuratore del capoluogo.

Siamo inoltre certi che numerosi servizi sociali verranno comunque assicurati e mantenuti e siamo certi che alcuni impegni di spesa consentiranno di acquistare i nuovi arredi per la scuola media, di pubblicare un bando per la borse lavoro per ragazzi disabili e di avviare il centro diurno del nuovo piano di zona presso i locali di Via Genova.

Nel bilancio comunale sono comunque assicurati i fondi per il parcheggio di scambio dietro la stazione e i fondi per le manutenzioni straordinarie nelle frazioni.

Con i fondi a disposizione Noi abbiamo lanciato alcune proposte come : sistemazione via accesso e parcheggio cimitero Montesabinese, sistemazione pavimentazione centro storico accesso principale villa romana , sistemazione tetto ed impianto elettrico ex scuola Tufo e ristrutturazione bottini acqua sorgente comunale, sistemazione pavimentazione speciale centro storico Pietrasecca e Colli Monte Bove.

Risulta infine evidente il dispiacere di veder divisa una squadra che era nata sotto un simbolo politico ma soprattutto con la caratteristica giusta per operare insieme ed unita per l’intero mandato e oltre. La responsabilità di questa distonia è in capo a chi la guida che aveva il dovere di tenerla unita e coesa.

Da parte nostra abbiamo sempre operato nell’interesse pubblico senza mai esternalizzare polemiche fuorvianti, abbiamo mantenuto fede al mandato ricevuto dagli elettori anche in termini di obiettivi e di risultati, ma non è possibile più continuare quando viene meno la fiducia reciproca, l’amicizia e quando non si condividono più le scelte assunte quasi sempre in maniera individuale e le modalità con cui si amministra la cosa pubblica.

I consiglieri comunali Rosa De Luca e Mario Mazzetti