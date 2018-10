Polemiche nuovo assessore, Forza Italia alla Cipollone: faccia chiarezza se non vuole dare contributo in maggioranza

Avezzano. Non si arresta la polemica dopo la nomina del nuovo assessore comunale. A intervenire è il consigliere comunale Giancarlo Cipollone, capogruppo di Forza Italia, che replica alle dichiarazioni critiche del consigliere Annalisa Cipollone.

“Sinora non era mai capitato che rappresentanti di gruppi consiliari, nominalmente parte della maggioranza, entrassero nel merito di scelte altrui”, ha dichiarato Giancarlo Cipollone, “tanto più in un caso di mero avvicendamento all’interno di un gruppo: si tratta di una caduta di stile che non possiamo tollerare, tanto più perché noi non ci siamo mai permessi di esprimere giudizi sprezzanti su alcuno.

“Forza Avezzano – Forza Italia”, ha spiegato Giancarlo Cipollone, “ha semplicemente provveduto a indicare al sindaco il nome di chi prenderà il posto dell’assessore dimissionario. Al consigliere comunale Annalisa Cipollone chiediamo di fare chiarezza: dopo le dolorose quanto inevitabili conseguenze dell’anatra zoppa, circostanza determinata da una sentenza definitiva, abbiamo ricomposto una maggioranza coesa, determinata e soprattutto concentrata nella realizzazione del programma di mandato,come si evince dai tanti cantieri aperti in città”.

“Il tempo delle pubbliche polemiche e dei balletti per gli assessorati”, ha concluso, “ce lo siamo lasciato alle spalle. Se la collega vorrà offrire il suo contributo in maggioranza, come auspichiamo, siamo pronti a confrontarci con lei, possibilmente nelle sedi istituzionali e non sugli organi di informazione”.