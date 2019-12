Polemiche ad Avezzano per la potatura degli alberi, automobilisti infuriati per il divieto di sosta su intere strade del centro

Avezzano. Sta suscitando non poche polemiche la potatura degli alberi di questi giorni, soprattutto per la segnaletica apposta durante i lavori nella zona centrale della città.

Numerose proteste ci sono pervenute da parte dei cittadini, che si sono trovati impossibilitati a parcheggiare le loro autovetture anche per un’intera settimana. Ha fatto particolarmente discutere la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata apposta su diverse vie importanti del centro. Negli anni passati i cartelli di divieto di sosta venivano spostati di isolato in isolato, man mano che i lavori di potatura andavano avanti. Quest’anno, invece, si è vietato il parcheggio dalle 7 alle 18, su entrambi i lati della strada, per tutta la lunghezza della strada. Le maggiori proteste sono state registrate su via Mazzini, che per un’intera settimana è stata inibita al parcheggio su entrambi i lati, per tutta la lunghezza della strada che va da piazza del municipio fino a via Monte Velino. La polizia municipale, da quanto affermano gli automobilisti, è stata abbastanza tollerante nel far rispettare i divieti, ma in alcuni casi è dovuto intervenire il carro attrezzi per rimuovere forzatamente le auto in divieto di sosta che intralciavano i lavori di potatura.

Molti automobilisti sostengono che non si doveva inibire il parcheggio sull’intera strada, bensì dovevano essere spostati i cartelli di divieto isolato per isolato man mano che procedevano i lavori di potatura.