Polemica allocazione risorse pubbliche ad Aielli, lo sfogo sui social del sindaco Di Natale

Aielli. Il sindaco di Aielli insorge sul web per dire la sua sulla questione dell’allocazione delle risorse pubbliche, scagliandosi contro la precedente amministrazione nonchè attuali consiglieri d’opposizione. “Da qualche parte, rigorosamente non in consiglio comunale, c’è chi giudica negativamente il nostro modo di allocare risorse pubbliche. Sparano cifre a caso, nella speranza, vana, che qualcuno abbocchi. In attesa della nostra risposta, che uscirà domani sugli organi di stampa, facciamo un ripasso su come loro utilizzavano i nostri soldi”. Così si sfoga, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Enzo Di Natale primo cittadino di Aielli. “Da qualche giorno si parla del gazebo in legno in località Surienti. Costato molto, più di 80 mila euro, documenti alla mano, no le chiacchiere, perché contenitore di parecchi regali ad amici e parenti”. “Roba da farti sobbalzare dalla sedia – continua il sindaco – roba che noi, con i nostri standard, ne avremmo fatti tre, pure meglio. Ecco, la notizia è che nonostante tutti quei denari, nonostante siano passati solo 5 anni, nonostante i progetti e progettini vari, nonostante le solite paghette (8.400€) ai futuri generi, l’opera non è messa bene – conclude Di Natale – tanto che ci toccherà intervenire nei prossimi giorni per ripristinare un livello minimo di sicurezza. Così, solo per ricordare chi siamo e da dove veniamo…”.

