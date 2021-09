Poison boxe® arriva ad Avezzano, l’originale corso per allenarsi come le star

Avezzano. Arriva ad Avezzano Poison boxe®, l’originale corso per allenarsi come le star. In uno splendido spazio tra graffiti realizzati da studenti del Liceo artistico di Avezzano dove non mancano luci e spettacolo per creare un ambiente adrenalinico e surreale è stato realizzato appositamente per Evolution fitness Avezzano. Un ambiente studiato appositamente per aumentare l’adrenalina e l’energia durante la lezione e dare la carica giusta agli atleti. Il tutto condito dalla musica che accompagnerà ogni work-out aggiungendo una componente emozionale unica nel suo genere e prima in assoluto qui in Abruzzo!

“Poison boxe è una lezione dove vi allenerete attraverso hiit trainig”, ha commentato Gianpiero Contestabile founder Evolution fitness Avezzano laureato in scienze motorie e fisioterapia, “con componenti aerobiche/anaerobiche alternate insieme ad una combinazione di movimenti di boxe ed esercizi funzionali i quali ti consentiranno di plasmare il tuo corpo aumentando resistenza, forza e flessibilità”.

Non importa che tu sia un principiante o un atleta esperto, i trainer di Evolution fitness oltre a essere qualificati – laureati in scienze motorie e fisioterapia – sono campioni e atleti di livello internazionale. Grazie alla loro esperienza ventennale aiuteranno a vivere in pieno questo allenamento come un’esperienza esclusiva ed emozionante. Era da molto che l’Evolution fitness voleva inserire dei corsi nuovi nella struttura, ma tutto sembrava sempre uguale in uno stantio stile anni ’90. Si è pensato molto su cosa proporre alla città ed è stato così ideato e realizzato questo affascinante corso dove anche la componente ambiente ha un suo forte ruolo.

“Poison boxe era il mio nickname quando ero un atleta, ci sono affezionato, mi ha sempre portato fortuna, quindi credo sia adatto per una nuova avventura come questa”, ha continuato Contestabile, “è un fusione tra boxe ed esercizi a corpo libero, una lezione adrenalinica e come sempre nella storia dell’Evolution fitness innovativa. Le classi, rispettando le vigenti leggi per contrastare il coronavirus, saranno composte da non più di 15 persone su una superficie di 300 metri quadrati. Potrai condividere questa esperienza con il tuo gruppo. Cerchiamo di sfruttare tutte le nostre emozioni e sensazioni per vivere una lezione come la lezione”.

CONSUMO CALORICO

Adesso parliamo del consumo calorico che sarà elevatissimo. Perché appunto anche l’attività cardiaca sarà elevata, verranno sprigionate nel tuo corpo dopo l’allenamento molte endorfine che ti aiuteranno a essere felici e vigorosi! I benefici muscolari, attraverso questo allenamento, saranno evidenti già dalle prime lezioni. Il tuo corpo risulterà più asciutto tonico e veloce, come i veri atleti! Le tue articolazioni trarranno un’enorme beneficio anche il tuo miglioramento basale (consumo calorico a riposo) sarà evidente. Molti studi hanno dimostrato che il tuo corpo potrà bruciare fino calorie fino a 12 ore dopo la sessione di allenamento, questo fenomeno vieni chiamato Epoc!

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Tutti donne uomini e ragazzi. Del pugilato si prenderanno solo i movimenti, quindi non ci sarà nessun tipo di contatto ma solo tanto, tanto divertimento! Ogni lezione durerà 60minuti. “Le tue esperienze come campione mi aiuteranno”, ha evidenziato Contestabile, campione italiano ed europeo di boxe medaglia di bronzo al valore atletico, “sicuramente avrò delle leve per rendere l’apprendimento di alcuni movimenti più facile. E poi a tutti piace essere allenati da un vero campione, ma la cosa che mi preme sottolineare è che non basta l’esperienza ma anche un adeguato percorso di studi per arrivare a creare e progettare una lezione simile”.

COME ISCRIVERSI?

Basta chiamare il 371 351 4484 o visitare il sito www.evolutionfitnessavezzano.it per provare un’emozione unica! Avrai bisogno di un asciugamano, guanti da boxe e acqua per idratarsi durante l’allenamento.

