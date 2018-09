“Poetry Slam” con Dimitri Ruggeri chiude oggi la festa per i 20 anni di Site.it

Luco dei Marsi. Una domenica ricca di appuntamenti quella che chiuderà la festa di compleanno per 20 anni di attività della testata giornalistica SITe.it. Tra tutti un insolito originale incontro: “Poetry Slam” gara di parole parlate, non solo poesia ma anche monologhi, stand up comedy ecc. A organizzare lo slam è stato il poeta e performer Dimitri Ruggeri primo a introdurre questo format in Abruzzo e Molise. Ruggeri, inoltre, condurrà la gara in qualità di Maestro di Cerimonia. I partecipanti che si sono iscritti provengono da tutto l’Abruzzo. Il media partner dell’iniziativa è Poetry Slam Abruzzo Centro Italia.

Giudicherà i poeti e/o performers, che declameranno i propri testi, una giuria estratta a sorte tra i presenti. Se particolare di per sé è l’iniziativa artistica, ancor di più lo è il fatto che durante l’esibizione dei partecipanti gli spettatori potranno gustare non solo creatività e talento, ma anche un gustoso menù: Penne all’arrabbiata, cous cous vegetale, salsicce, arrosticini, bruschette. L’appuntamento è per oggi dalle 13.30 alle 15.30 presso il Circolo Ippico Marsicano loc. Petogna – Luco dei Marsi.