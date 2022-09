Podismo: torna il Trail Pescinese tra cultura, natura e solidarietà

Pescina. Podismo nella versione estrema “trail” a Pescina domenica 25 settembre: in piena fase di organizzazione la quinta edizione del Trail Pescinese a cura dell’Asd Plus Ultra e della Pro loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione del Club Alpino Italiano, dell’Avis Comunale e degli Alpini di Pescina.

Lo start è fissato alle 9.30 presso la sede Alpini in via Medaglia d’Oro Alfredo Barbati, percorso di 16 chilometri con un dislivello complessivo di 700 metri. Sono previste premiazioni per i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria e le tre società più numerose con minimo 10 atleti al traguardo. Il pacco gara è garantito ai primi 100 iscritti.

Il Trail Pescinese appartiene al circuito CorriMarsica Uisp ed è valevole come prova di campionato provinciale Uisp trail. La manifestazione ha tutti quei requisiti per esercitare grande attrazione e godimento tra cultura, natura, turismo e solidarietà, senza tralasciare l’aspetto tecnico-sportivo del trail in sé.