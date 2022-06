Pnrr, San Vincenzo Valle Roveto ottiene finanziamento per la nuova mensa scolastica

San Vincenzo Valle Roveto. Il PNRR, questa parola di cui tanto sentiamo parlare, a San Vincenzo Valle Roveto diventa realtà. L’Amministrazione Comunale informa che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto è stato inserito nella lista del Miur per un finanziamento relativo al “Piano di estensione del tempo pieno e mense” all’interno dell’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

La Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Balsorano avrà una nuova mensa nel plesso di San Vincenzo Valle Roveto. Il progetto proposto prevede la demolizione, ricostruzione e ampliamento di un piccolo fabbricato, posto in adiacenza all’ingresso della scuola, costituito da un piano seminterrato, adibito a deposito, e un piano terra dove, fino a qualche anno fa, vi era la scuola dell’infanzia ed attualmente vi sono ubicati alcuni locali di servizio dell’edificio scolastico. Il progetto proposto dall’Amministrazione, per un totale di € 320.000,00, ha conseguito il più alto punteggio (63,795) tra i comuni abruzzesi ammessi a finanziamento e tra i primi a livello nazionale, se confrontato con i 600 interventi selezionati dall’Avviso.

“In realtà, afferma con soddisfazione il sindaco Carlo Rossi, il progetto originariamente predisposto dal Comune, per un investimento complessivo di 740.000,00 euro, prevedeva un intervento più amplio e funzionale alle esigenze della scuola e anche della Comunità di San Vincenzo Valle Roveto, poiché è nostra intenzione utilizzare la sala mensa, che avrà l’ingresso dalla piazza del paese, anche come sala polivalente per attività culturali. Purtroppo i limiti per il dimensionamento di una mensa imposti dall’Avviso PNRR, basati sugli indici standard di superficie netta di cui alla tabella 7 del D.M. 18-12-1975, tenendo conto della fruizione di circa 120 alunni, ci hanno costretto a rivedere il progetto. Lo abbiamo fatto e la scelta ci ha premiato con l’ottenimento del finanziamento, ma è nostra intenzione ricercare ulteriori fondi (regionali o nazionali) per portare a compimento l’intervento nella sua completezza”.

“Quello della mensa è il primo finanziamento del PNRR che otteniamo, ma abbiamo partecipato ad altri bandi, spesso insieme con gli altri comuni della Valle Roveto. Continueremo a lavorare con impegno per provare ad intercettare il maggior numero di bandi del PNRR e degli altri canali di finanziamento per i Comuni” conclude Rossi.