Pnrr, finanziati lavori su diramazioni Aschi Alto e Pescina scalo della SP17, per 261.000 euro

Ortona dei Marsi. Arriva un finanziamento, per Euro 261.000,00, che interesserà i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili delle diramazioni direzioni Aschi Alto e direzione Pescina scalo della SP17 del Parco Nazionale d’Abruzzo sui territori dei Comuni di Pescina e Ortona dei Marsi. A renderlo noto è il sindaco di Ortona dei Marsi Giuseppe Buccella, che ne dà notizia tramite il proprio profilo social.

“E ancora una volta a distanza di un giorno”, dichiara Giuseppe Buccella,” ribadendo sempre lo stesso concetto di anni e anni di latitanza politica e decisionale del Comune di Ortona dei Marsi, noi ci siamo. Il nostro Comune è rientrato in un progetto di ristrutturazione infrastrutturale molto importante. La Provincia di L’Aquila, utilizzando il Fondo Complementare al PNRR per la manutenzione straordinaria delle aree interne, ci ha finanziato “i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili delle diramazioni direzioni Aschi Alto e direzione Pescina scalo della SP17 del Parco Nazionale d’Abruzzo sui territori dei Comuni di Pescina e Ortona dei Marsi”.

“L’opera sarà finanziata per Euro 261.000,00. La gioia è enorme come enorme è il ringraziamento che voglio esternare come sindaco a nome mio e di tutta l’Amministrazione, al Consigliere neo rieletto Gianluca Alfonsi che si è prodigato in maniera pronta ed energica per noi ed ha ancora una volta dimostrato l’amore che ha per la nostra terra. Grazie anche al presidente Angelo Caruso che ci ha sempre ascoltato con molta attenzione ed ha raccolto senza indugio le nostre richieste. E con ogni probabilità le sorprese non finiranno qui”, conclude Giuseppe Buccella.