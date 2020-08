Pizza o kebab prima di metterti in viaggio? Alla Rustichella di Avezzano una scelta ampia e di qualità

Avezzano. Come tutti sappiamo, la pizza è tra i piatti più amati e consumati dagli italiani. Ma, specialmente negli ultimi anni, la diffusione planetaria del kebab, piatto tipico della tradizione culinaria turca, ha conteso a essa lo scettro di cibo più apprezzato dai giovani. Oltre che per gusto e preferenze alimentare, entrambi condividono la praticità nell’essere degustati. Che sia a tavola oppure su una panchina, mentre si cammina o, perché no, in viaggio sul treno, su un autobus o in macchina, rappresentano una soluzione valida per un pasto caldo e rapido.

Alla pizzeria Rustichella di Avezzano l’amore per la pizza e per il kebab va oltre il semplice bancone. La preparazione, meticolosa e curata in ognuno dei singoli passaggi che porta alla sua realizzazione, è l’aspetto che più sta a cuore a Ibrahim Ramadani, titolare della stessa, che ci spiega:

Utilizziamo solamente le migliori materie prime sul mercato e ci preoccupiamo di dare ai nostri clienti dei prodotti assolutamente genuini. Vogliamo, infatti, andare incontro a tutte le esigenze che ci vengono espresse per accontentare i tanti che vengono alla nostra pizzeria per un trancio di pizza o un kebab. In entrambi i casi, lo ricordo, facciamo anche servizio d’asporto

Il kebab, inoltre, viene considerato come uno tra i cibi street-food per eccellenza. La carne da cuocere, affinché sia più tenera e morbida, viene cotta su uno spiedo verticale rotante, circondato da una griglia che emette calore e lo arrostisce in maniera univoca su ognuno dei suoi lati. Viene tagliato dall’alto verso il basso con un coltello e viene poi servito all’interno di un panino o una piadina.

Complice la sua posizione strategica – si trova di fronte la stazione dei treni e degli autobus – alla Rustichella transitano quotidianamente centinaia di marsicani. Che sia per un pranzo o una cena veloce, o per un semplice piatto da asporto da consumare in viaggio, pizza e kebab sono i principali cibi che vengono consumati alla pizzeria di Ibrahim.

Per info e prenotazioni: 393.2863277

La Rustichella – pagina Facebook