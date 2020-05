Più spazi verdi e maggiore mobilità urbana, De Angelis difende il suo operato: ora tutti ne parlano e sanno che è indispensabile

Avezzano. “Le città prossimamente dovranno modificare gli schemi classici della mobilità urbana, aumentare le piste ciclabili, ridurre l’inquinamento, riqualificare spazi pubblici dei centri urbani e delle periferie, investire più denaro per realizzare opere pubbliche ed infrastrutture primarie anche per rendere il territorio più attrattivo per chi intendesse insediarvisi con nuove attività produttive”.

A dichiararlo è Gabriele De Angelis, ex sindaco di Avezzano. L’attenzione alla mobilità sostenibile e al minimo impatto ambientale è stata una tematica sempre attenzionata con molto interesse da parte dell’ultimo primo cittadino di Avezzano. Sotto la sua amministrazione si è avuto un ulteriore incremento della pista ciclabile e della pedonalizzazione del centro grazie al restyling curato dall’ingegnere Giancarlo Cardone.

“Fa piacere constatare come l’amministrazione uscente avesse già intrapreso ed in parte realizzato questo percorso virtuoso, interrotto solo per il malvezzo di certa politica. Fa altrettanto piacere leggere che anche molti strenui oppositori di quella programmazione comincino a rivedere tante loro posizioni. Mi auguro allora che con la Fase 2 possa aprirsi anche una nuova stagione nella politica locale, meno conflittuale di quella trascorsa e capace di lasciarsi alle spalle personalismi dannosi a tutto vantaggio di Avezzano e nel solco di quel programma da molti oggi inevitabilmente apprezzato”, conclude De Angelis.