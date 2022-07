Più di 200 giovani in campo al Torneo dell’Amicizia 2022: raccolti 1.400 euro in memoria di Vincenzo Zauri

Pescina. “Il fischio finale del Torneo dell’Amicizia 2022 porta con sé un insieme di emozioni difficilmente descrivibili. Dobbiamo ringraziare, come organizzatori, tutti i 220 ragazzi che si sono affrontati con grande sensibilità e sportività sul bellissimo manto del Barbati di Pescina. Ringraziamo gli amici della Misericordia di San Benedetto dei Marsi per il presidio sanitario fornito durante lo svolgimento delle gare.

Un grazie a tutti gli sponsor che hanno sostenuto economicamente, o con la donazione di premi da mettere in palio, questa manifestazione, ormai appuntamento fisso dell’estate Pescinese e non sono”.

Si è concluso con un grande successo e con tante emozioni, l’edizione 2022 del Torneo dell’Amicizia, organizzato in memoria di Vincenzo Zauri. Il torneo dell’amicizia è uno degli eventi organizzati a Pescina in memoria del giovane che perse la vita a luglio del 2013, in un tragico incidente stradale mentre stava facendo un giro con la nuova moto. Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, l’organizzazione, coordinata dal fratello di Vincenzo, Pierlorenzo Zauri e da Pierluigi Prosia, l’amico del cuore del giovane scomparso prematuramente nove anni fa, è tornata a muovere i motori di un evento che ogni anno fa arrivare in paese centinaia di giovani.

“Ringraziamo tutti gli spettatori, che hanno colto pienamente come questo Torneo sia un’occasione di aggregazione e condivisione, soprattutto per gli adolescenti che nel periodo pandemico non hanno avuto modo di vivere quotidianamente gli ambienti scolastici, sportivi ed associativi. Ringraziamo l’amministrazione comunale che ci ha permesso di fruire della splendida struttura dello stadio comunale e Filippo che ha garantito come la stessa potesse ospitare oltre 4 partite al giorno”, scrivono gli organizzatori, “ringraziamo la famiglia Zauri, Mirko e Bianca, che si spendono da sempre per il bene comune e non smettono mai di ricordarci di sorridere”.

Con la manifestazione sportiva sono stati raccolti 1.400 euro, destinati alla protezione civile comunale.