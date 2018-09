“Pista ciclabile non a norma”, presentata una richiesta di valutazione al prefetto da Verrecchia

Avezzano. Se c’è una cosa che non la smette di creare polemiche, questa è la pista ciclabile di Avezzano. Ogni giorno, infatti, ci si imbatte in una nuova segnalazione o denuncia. Massimo Verrecchia, esponente del centrodestra marsicano, comunica di aver scritto al prefetto per sapere se i cordoli della pista sono un pericolo per l’incolumità pubblica a ridosso di luoghi dove si tengono manifestazioni pubbliche. Ha proseguito:

“A Palermo identici cordoli sono stati rimossi! Ho dei dubbi anche sulla regolarità di larghezza della ciclabile. Non penso ci siano persone contrarie alla pista ciclabile ma così concepita in pieno centro con dislivello, intersezioni varie, esteticamente non bella, poco frequentata, che ha eliminato centinaia di parcheggi, ha creato non poche contraddizioni e giustificate lamentele. Certo coloro che la vogliono a prescindere la vedono benissimo ma sono coloro che non si sono mai visti su quella esistente alla zona nord e non si vedranno in questa al centro soprattutto da ottobre ad aprile”.