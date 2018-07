Pista ciclabile in centro ad Avezzano, oggi al via i lavori. Ecco le strade e le piazze interessate

Avezzano. Partono questa mattina gli interventi per la realizzazione della pista ciclabile in centro. Gli interventi, che dovevano scattare la scorsa settimana, verranno messi a punto dalla ditta Giska srl e Feeling. L’intento è quello di creare un collegamento tra le piazze principali del centro di Avezzano, piazza Matteotti, piazza Risorgimento, piazza della Repubblica (zona municipio), piazza Torlonia e piazza del Mercato anche se i commercianti non sono d’accordo e la vedono come un ostacolo per la vitalità del centro.

Anche l’apertura del cantiere, che è partita da via Roma, è destinata a provocare una mini-rivoluzione alla viabilità cittadina. Per questo verrà istituito il divieto di sosta con rimozione in alcune zone delle aree interessate dai lavori come: piazza Matteotti, corso della Libertà, via Marconi, via Marruvio, via Benedetto Croce, piazza della Repubblica, piazza Torlonia e via Roma.

Nelle strade e nelle piazze sarà necessario occupare una parte della carreggiata che sarà accuratamente evidenziata 48 ore prima. Sarà inoltre vietato il passaggio pedonale nelle parti di marciapiede dove verranno svolti i lavori, fatta eccezione per via Cesare Battisti, nel tratto di strada dal civico 36 all’intersezione con via Marconi. La ditta avrà cura di adottare tutte le precauzioni per poter salvaguardare la pubblica incolumità. Con l’arrivo della pista ciclabile spariranno tra i 150 e i 200 posti auto. Il Comune, sul lato opposto a quello della pista, dovrebbe eliminare i parcheggi a pagamento.