Pista ciclabile guida all’uso, continuano le incursioni dei non ciclisti

Avezzano. In questi giorni sulla pista ciclabile è capitato di vedere di tutto, persino automobilisti che ci hanno parcheggiato sopra o ciclisti che invece hanno dimostrato di preferire la strada, addirittura controsenso, ma non era mai capitato di vederla utilizzata come corsia per i disabili.

Nella foto giunta in redazione, scattata questa mattina, si può notare come la pista ciclabile sia stata usata dall’accompagnatore di un disabile, come se fosse una corsia riservata. La foto, però, ha sollevato qualche altro interrogativo, sul perché ad esempio quella persona abbia scelto la pista ciclabile anziché il marciapiedi. Forse perché questi presentano barriere architettoniche? Oppure, più semplicemente, in questo modo è possibile evitare i parcheggi selvaggi che alcuni automobilisti fanno sugli scivoli? Qualunque sia la risposta su una cosa non si può non essere d’accordo, ovvero che è giunta l’ora di far partire una seria campagna di informazione sull’utilizzo della pista ciclabile, partendo dalle scuole, che coinvolga in primis i ciclisti, ma anche automobilisti e pedoni, spesso indisciplinati.