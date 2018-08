Pista ciclabile, incontro tra i rappresentati Pd e Confcommercio: amministrazione superficiale

Avezzano. Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro tra gli esponenti del Partito democratico e i rappresentanti della Confcommercio, già annunciato nei giorni scorsi sulla stampa, in merito all’annosa vicenda del progetto per la nuova pista ciclabile nel centro cittadino. “Abbiamo incontrato i rappresentanti della Confcommercio che hanno dato seguaito alla disponibilità manifestata dal nostro partito e dai nostri Consiglieri comu nali con la nota, pubblicata anche sulla stampa, rivolta a tutti i rappresentati della categoria – dichiarano il segretario Provinciale Francesco Piacente, il segretario cittadino Giovanni Ceglie e i Consiglieri comunali Domenico Di Berardino e Roberto Verdecchia – anzitutto abbiamo messo a disposizione dei presenti l’intero carteggio dell’opera pubblica visto che l’Amministrazione comunale non ha fornito ai commercianti il doveroso riscontro alle richieste di accesso. Un atteggiamento superficiale e gravemente lesivo degli interessi di tanti operatori economici che avrebbero meritato un coinvolgimento secondo modalità e tempistiche ben diverse”. “Il proficuo confronto, proseguono i rappresentati Pd, è stata l’occasione per pianificare ulteriori azioni a tutela dei legittimi interessi della categoria e della collettività cittadina: in base alle osservazioni e alle proposte avanzate, nel futuro prossimo saranno promosse e concordate iniziative specifiche, sia nella sede istituzionale del Consiglio comunale, sia nella città. In particolare, come suggerito dai rappresentanti di categoria, saranno valutate e sottoposte agli organi tecnici e politico-amministrativi dell’Ente iniziative di sostegno economico, a fini perequativi, per i potenziali disagi derivanti dalle opere in discussione”. “Saranno anzitutto studiate, concludono Piacente, Ceglie, Di Berardino e Verdecchia, misure di sgravio alla fiscalità locale in favore delle attività che dovessero risultare maggiormente penalizzate dalle opere in questione, secondo l’esempio delle migliori pratiche seguite da diversi comuni virtuosi, sia a livello regionale che nazionale”.

