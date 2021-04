Piombini di ferro sparati contro i gatti, è allarme nel quartiere di Borgo Angizia

Avezzano. Piombini di ferro contro gatti, è allarme nel quartiere di Borgo Angizia. A scoprire quanto è accaduto nei giorni scorsi sono stati i veterinari ai quali si è rivolta la proprietaria di un gatto allarmata per le sue condizioni. Grazie a una radiografia è stato scoperto che il micio era stato colpito dai piombini di ferro sparati da una pistola.

Fortunatamente chi ha sparato, forse da lontano, non è riuscito a colpire punti vitali del gatto che poi è stato soccorso dai proprietari. Non è la prima volta che in città accadono cose del genere per questo anche Zampa amica onlus, da sempre in campo per la tutela degli animali, ha lanciato l’allarme.

“Attenzione”, si legge nel loro appello, “Avezzano zona Pucetta c‘è qualcuno che spara Piombini contro cani e gatti”.