Pioggia battente e neve sciolta, esonda il fiume Imele: stalle allagate e danni all’agricoltura

Tagliacozzo. La pioggia battente ha sciolto la neve caduta in abbondanza nei giorni scorsi. Il fiume Imele è straripato ed ha allagato i campi. Inevitabili i danni all’agricoltura.

È accaduto a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, dove sono diverse le colture portate avanti dagli agricoltori del posto.

In paese non c’è allarme ma comunque ci sono stati dei disagi per via di qualche cantina e qualche stalla allagata. I residenti sono già a lavoro per evitare danni più seri.

Foto di Paolo Tellone.