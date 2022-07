Pinguino Village, tutto pronto per La Sirenetta: un musical tra terra e acqua il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza

Quando la sinergia tra arte e sport regala occasioni di aggregazione e crescita. La Pinguno Village di Avezzano si trasformerà, giovedì 14 luglio, in una location fiabesca per accogliere “La Sirenetta”: una favola in musical tra terra e acqua il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Un’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il gruppo di nuoto sincronizzato “Pinguino” e la compagnia teatrale “Realtà O-Scena”, che animerà l’estate avezzanese dando vita a un evento originale che appassionerà grandi e piccini e in cui cultura, socialità, spettacolo e attività motoria si uniranno per mostrare di cosa l’animo umano è capace.

“Siamo da sempre molto sensibili a queste iniziative”, ha raccontato Francesca Sabatini, responsabile nuoto sincronizzato Pinguino, “perché ci piace fare rete, sperimentare e conoscere nuove realtà. Di per sé, il nuoto sincronizzato abbraccia tante discipline in quanto è un’armonica connessione tra nuoto e danza. Per riuscire bene nella realizzazione dei nostri spettacoli, ci affianchiamo a dei professionisti e stringiamo delle collaborazioni con i colleghi della ginnastica ritmica o con la circense e ci avvaliamo inoltre dell’aiuto di preparatori atletici, psicologi etc”.

“Anche il teatro rappresenta un aspetto importante nel nuoto sincronizzato. Perché? Nelle nostre coreografie dobbiamo andare a interpretare una musica, è come se ci trasformassimo quindi in degli attori e dovessimo trasmettere al nostro pubblico una vera e propria storia. Abbiamo accettato volentieri di prendere parte allo spettacolo “La Sirenetta”, nella cornice della Pinguino Village, perché ci è sembrata un’occasione di sinergia tra diverse arti in grado di regalare tante emozioni. È una manifestazione davvero originale, anche perché si terrà per la prima volta in orario serale, con un’atmosfera che renderà magico lo scenario. Le atlete sono emozionatissime e non vedono l’ora di esibirsi”.

“Ormai è da un po’ di tempo che come Compagnia Teatrale “Realtà O-scena” abbiamo deciso di percorrere due nuovi sentieri per noi di grande interesse: organizzare alcuni spettacoli per devolvere fondi in beneficienza e “sperimentare” nuove forme di spettacolo. La nostra missione, come associazione”, ha dichiarato il team, “è prima di tutto il coinvolgimento dei ragazzi e, sicuramente, l’arte e lo sport vengono accomunati da questo concetto. Bisognava, però, trovare un partner che avesse queste peculiarità e le stesse nostre finalità. Quando abbiamo incontrato il Gruppo di Nuoto Sincronizzato della Pinguino è stata subito evidente l’alchimia che poteva nascere da un rapporto del genere e la soddisfazione che poteva generarsi dal fare del bene divertendosi e facendo qualcosa di “bello”. Portare in scena “La Sirenetta” tra “terra e acqua” era l’occasione giusta per fare da collante agli aspetti peculiari dei due gruppi che hanno deciso di unirsi per realizzare uno spettacolo unico nel suo genere. Finora per noi tutti è stata una splendida avventura.. e speriamo con tutto il cuore che questa avventura si concluda con la soddisfazione del pubblico e con la consapevolezza di aver contribuito un pochino ad aiutare chi quotidianamente si occupa di persone fragili”.

Informazioni.

Biglietto intero 10 euro

Biglietto ridotto 5 euro (ridotto disponibile per ciascun bambino fino ai 10 anni di età accompagnato da un adulto).

Inizio spettacolo: ore 21