Nasce alla Pinguino nuoto di Avezzano la prima squadra agonistica di Acquagym

Avezzano. La stagione sportiva 2019/2020 della Pinguino Nuoto di Avezzano, parte con una novità unica in Abruzzo: la prima squadra agonistica di Acquagym. Un progetto divenuto realtà grazie all’idea del presidente Daniela Sorge e del coach Daniela Di Matteo che allenerà donne e uomini dai 18 anni in sù che vorranno iscriversi e mettersi in gioco, per competere e lavorare in squadra.



L’Acqua gym agonistica è una disciplina riconosciuta a tutti gli effetti dalla Federazione italiana nuoto; la squadra dovrà essere composta da un minimo di sei a un massimo di otto atleti che si alleneranno per partecipare alle gare dei criterium invernali ed estivi di acqua fitness, con una coreografia composta da figure specifiche.

Le novità targate Pinguino continuano con la new entry dell’acqua antalagica, una disciplina che consiste in esercizi di allungamento e scivolamento in acqua per alleggerire il carico dorsale, particolarmente indicata per le persone che soffrono di dolori alla schiena dovuti a specifiche patologie, a chi fa un lavoro quotidiano molto pesante o a chi ha uno stile di vita sedentario.

Il 7 ottobre, poi, appuntamento con l’acqua fitness day, un’intera giornata dedicata alle lezioni in piscina con le istruttrici della Pinguino, per iniziare alla grande la stagione.