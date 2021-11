Pinguino d’oro 2021: giovedì 11 novembre la cerimonia di consegna dei premi

Avezzano. Al via l’edizione 2021 del “Pinguino D’Oro”, la tradizionale manifestazione organizzata dalla società sportiva Pinguino di Avezzano che ogni anno premia le personalità che si sono distinte nella Marsica e in Abruzzo per il contributo nel loro settore di competenza. Quattro le sezioni in concorso: sociale, sport, giornalismo e comunicazione per cui verranno premiati rispettivamente, Roxana Lazar dell’associazione Amici di Denis, il talento del nuoto, Valentina Procaccini, il neo rieletto a presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta e il professor Mauro Pecchenino, esperto a livello internazionale di comunicazione aziendale e marketing d’impresa.

“Un appuntamento che rinnoviamo ogni anno con piacere, convinti dell’importanza di apprezzare chi porta sul territorio un valore aggiunto attraverso il proprio operato – hanno dichiarato la presidente, Daniela Sorge e il direttore Nazzareno Di Matteo – la premiazione si terrà giovedì 11 novembre in occasione della cena di San Martino che si svolgerà all’interno del nostro centro sportivo, a cura del ristorante Rigatoni Village”.