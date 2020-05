Pineta Tre Conche invasa da rifiuti, Di Bastiano: è un bene di tutto e va rispettato. Teniamola pulita

Avezzano. Pineta Tre Conche invasa da rifiuti, il centro giuridico del consumatore chiede ai cittadini di Avezzano di rispettare l’ambiente ed evitare di abbandonare i rifiuti. “La fase due di questo brutto periodo ha portato di nuovo la gente fuori dalle case”, ha spiegato il responsabile del centro, Augusto Di Bastiano, “e naturalmente la pineta delle Tre Conche è una delle mete preferite dagli avezzanesi per correre, passeggiare ed anche far merenda su i tanti tavoli sparsi in pineta.

La pineta specialmente area parco giochi, vicino la fontanella, ha più di dieci grandi cestini per i rifiuti ma non sempre vengono usati ,quelli vicino ai tavoli strapienei, quelli distanti alcuni metri vuoti, così non funziona ,gli addetti alla raccolta pulizia dovrebbero passare e sostituire il sacco, non stare li a raccoglie immondizia sparsa in ogni dove ,anche perchè il vento e le cornacchie ci mettono del loro.

Il taglio dell’erba, con la riapertura del 4 di maggio, procede celermente ed è uno spettacolo, ma vedere a terra e sparse per la pineta bottiglie di plastica, bottiglie di vetro ,buste vuote di patatine ed altro ,non è piacevole. Impegnarci a tenere pulito questo polmone di verde deve essere un nostro interesse primario”.