Pineta di Avezzano tra degrado, sporcizia e incuria: l’appello dei cittadini al comune

Avezzano. Arrivano ulteriori segnalazioni sul degrado in cui versano strutture comunali e pubbliche di Avezzano. Stavolta la segnalazione riguarda il “parco giochi” della pineta, luogo di ritrovo dove moltissimi bambini e genitori si recano pressoché quotidianamente.

La gravità della situazione, inoltre, non è solamente nello sporco e nei rifiuti e detriti sparsi sul selciato, ma anche la pericolosità dei giochi istallati per i bambini che sono ormai totalmente non idonei all’uso. Resi infatti pericolanti dall’uso, dal tempo e dall’incuria appaiono arrugginiti e instabili, del tutto non adeguati per un luogo pensato ed ideato per far divertire i bambini.

Una situazione densa di preoccupazione che fa dire ai genitori come grido d’allarme “possibile che nessuno se ne accorga?”. Appello è non solo diretto al ripulire la zona ma renderla anche più sicura per i bambini, in modo tale da far tornare il parco giochi ad essere un punto di ritrovo e socializzazione soprattutto in un periodo così delicato e difficile come quello in cui stiamo vivendo, dove c’è quanto più bisogno di luoghi dove incontrarsi nuovamente in tutta sicurezza.