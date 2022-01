Pineta di Avezzano, il centro giuridico del cittadino: “Ridefinire modalità accesso cani”

Avezzano. Alla pineta di Avezzano è caos indicazioni: il centro giuridico del cittadino invita il Comune a rimuovere i cartelli per far utilizzare gli spazi anche dagli amici a quattro zampe.

Augusto Di Bastiano, responsabile dell’associazione, aveva denunciato quanto accade nel polmone verde della città già al commissario prefettizio Mauro Passerotti. Ora è tornato alla carica inviando una lettera all’assessore all’Ambiente, Roberto Verdecchia e al dirigente Massimo De Sanctis, chiedendo di ridefinire gli spazi in pineta e di rimuovere i vecchi cartelli che danno informazioni sbagliate.

“L’area sgambamento cani presente nella pineta di Avezzano è diventata ingestibile”, ha precisato Di Bastiano, “o ci si portano i cani senza guinzaglio o ci vanno le persone a correre, le due cose non sono compatibili e le responsabilità sono tutte dell’amministrazione e di chi non ha preso in considerazione la nostra nota del 22 settembre 2020 dove denunciavamo il degrado dell’area cani in pineta, il caos segnaletica e la recinzione che non tutela né cani né persone”. Di Bastiano ha affermato che “una situazione del genere non è più accettabile, l’amministrazione non la può ignorare”.