Pietrasecca ospita la quarta edizione della Festa della Riserva, tra escursioni, musica e cibo

Pietrasecca. Per il quarto anno consecutivo avrà luogo a Pietrasecca l’immancabile “Festa delle Riserva”, giornata indimenticabile per chiudere in bellezza la stagione estiva in compagnia, con tantissime escursione scontate del 30%, trekking sui sentieri gratuiti accompagnati da guide esperte, musica e buon cibo abruzzese.

Nella stessa giornata si terrà anche la seconda edizione dello street Boulder tra i vicoli del paese. Insomma una giornata ricca di eventi imperdibili.