Pietraquaria 2021, ecco il programma completo della festa

Avezzano. Anche quest’anno, come il 2020, la festa della Pietraquaria risentirà dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid19. Questo però non ha fermato il lavoro del comitato, che per il 26 e il 27 di aprile ha messo in cantiere solo attività compatibili con le normative anti contagio ancora in vigore. Anche quest’anno verrà si ripeterà il concorso di arte figurativa per bambini “il pastorello”, riservato agli alunni delle cinque classi delle scuole primarie del comune di Avezzano.

Di seguito il programma della festa. Lunedì 26 aprile alle ore 19 ci sarà la recita del Santo Rosario, presenziata dal vescovo S.E. Mons. Pietro Santoro, presso la Cattedrale dei Marsi (verrà trasmesso in tv sul canale di InfoMediaNews). In serata, a ricordo dei focaracci sospesi a causa della pandemia, anche quest’anno il comitato invita la popolazione ad accendere un cero, per illuminare la notte di preghiera della città.

Martedì mattina (27 aprile) si terranno tre messe al santuario: alle ore 7:30 (trasmessa da Radio Monte Velino), ore 9:30 (trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Marsica Live) e l’ultima alle ore . Ore 10:45 Santa Messa al Santuario.

I fuochi pirotecnici ci saranno alle ore 8.30 al santuario, per segnare l’inizio della festa, alle ore 11:00, prima dell’inizio della santa messa in cattedrale, che verrà celebrata alle ore 11.30 da S.E. Mons. Pietro Santoro. Al santuario si terranno altre due messe: una alle 12:15 e una alle 18.

Alle 21.30, in chiusura di giornata, ci saranno i consueti fuochi pirotecnici di chiusura festa.